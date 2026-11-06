New York: risultato positivo per Alphabet

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la Holding statunitense a cui fa capo Google , in guadagno dell'1,80% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alphabet più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Alphabet ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 290,6 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 296,5, mentre il primo supporto è stimato a 284,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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