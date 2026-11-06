New York: risultato positivo per Alphabet
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la Holding statunitense a cui fa capo Google, in guadagno dell'1,80% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alphabet più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Alphabet ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 290,6 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 296,5, mentre il primo supporto è stimato a 284,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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