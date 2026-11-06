New York: seduta molto difficile per CoStar

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale , che esibisce una perdita secca del 4,34% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di CoStar rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, CoStar è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 31,11 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,36. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 31,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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