New York: seduta molto difficile per Insulet Corporation

(Teleborsa) - A picco l' azienda che produce dispositivi medici innovativi , che presenta un pessimo -7,26%.



Lo scenario su base settimanale di Insulet Corporation rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Insulet Corporation è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 152,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 140,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 163,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```