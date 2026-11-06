New York: seduta molto difficile per Insulet Corporation
(Teleborsa) - A picco l'azienda che produce dispositivi medici innovativi, che presenta un pessimo -7,26%.
Lo scenario su base settimanale di Insulet Corporation rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Insulet Corporation è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 152,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 140,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 163,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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