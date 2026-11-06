Parigi: movimento negativo per Danone

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di alimenti e bevande , che sta segnando un calo del 2,13%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Danone rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Danone è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 67,74 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 66,72. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 68,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```