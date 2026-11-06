Piazza Affari: andamento rialzista per D'Amico

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader mondiale nel trasporto marittimo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,05%.



Lo scenario su base settimanale di D'Amico rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di D'Amico si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,857 Euro. Prima resistenza a 8,362. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,598.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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