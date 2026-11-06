Piazza Affari: andamento sostenuto per Pirelli

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Pirelli mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,8%, rispetto a +0,33% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Tecnicamente, l' azienda milanese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,872 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,767. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,977.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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