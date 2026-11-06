Piazza Affari: andamento sostenuto per Pirelli
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Pirelli mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,8%, rispetto a +0,33% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Tecnicamente, l'azienda milanese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,872 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,767. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,977.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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