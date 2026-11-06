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Piazza Affari: BFF Bank sale verso 2,045 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: BFF Bank sale verso 2,045 Euro
Rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,02%.
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