Piazza Affari: scambi in forte rialzo per BFF Bank

(Teleborsa) - Grande giornata per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,81%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di BFF Bank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BFF Bank rispetto all'indice.





Analizzando lo scenario di BFF Bank si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,937 Euro. Prima resistenza a 2,043. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,867.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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