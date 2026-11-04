Piazza Affari: brillante l'andamento di BFF Bank

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,96%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BFF Bank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di BFF Bank segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,986 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,034. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,954.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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