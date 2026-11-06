Piazza Affari: giornata depressa per Banco BPM

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che presenta una flessione del 2,74% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Banco BPM rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo di Banco BPM ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 13,63 Euro. Supporto a 13,39. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 13,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```