Piazza Affari: giornata depressa per Banco BPM
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che presenta una flessione del 2,74% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Banco BPM rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo di Banco BPM ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 13,63 Euro. Supporto a 13,39. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 13,86.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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