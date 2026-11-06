Piazza Affari: in calo Leonardo
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che mostra un decremento del 2,62%.
Lo scenario su base settimanale di Leonardo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del contractor italiano nel settore Difesa, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 49,32 Euro. Primo supporto visto a 47,31. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 46,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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