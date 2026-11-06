Piazza Affari: risultato positivo per Technoprobe

(Teleborsa) - Avanza l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che guadagna bene, con una variazione del 2,14%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Technoprobe mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,14 Euro con area di resistenza individuata a quota 21,46. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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