Piazza Affari: risultato positivo per Technoprobe
(Teleborsa) - Avanza l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che guadagna bene, con una variazione del 2,14%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Technoprobe mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,14 Euro con area di resistenza individuata a quota 21,46. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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