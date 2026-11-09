Piazza Affari: risultato positivo per Technoprobe

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Technoprobe rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Technoprobe mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 20,71 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21,47. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 20,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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