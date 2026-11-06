Segnali d'acquisto per T.RowePrice

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Ribasso per la società di gestione degli investimenti , tra i componenti dell' S&P-500 , che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,43% sui valori precedenti. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Le azioni di T.RowePrice , su questi prezzi fissati a 108,7 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 95,6 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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