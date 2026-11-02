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Segnali d'acquisto per Ameren

Finanza
Segnali d'acquisto per Ameren
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Punta con decisione al rialzo la performance della società americana che produce e distribuisce energia elettrica, tra i titoli dell'indice S&P-500, con una variazione percentuale dello 0,30%.


Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 110,5 USD, con stop loss individuato a livello 66,25 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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