Segnali d'acquisto per Ameren

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Punta con decisione al rialzo la performance della società americana che produce e distribuisce energia elettrica , tra i titoli dell'indice S&P-500 , con una variazione percentuale dello 0,30%.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 110,5 USD, con stop loss individuato a livello 66,25 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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