Milano 16:06
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Dow Jones 16:06
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Londra 16:06
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Francoforte 16:06
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Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto utility in Italia
Il Settore utility italiano guadagna l'1,24% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 48.380,42 punti.
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