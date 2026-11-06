Tenaris ancora in rialzo con outlook positivo, promozione a Outperform da Mediobanca

(Teleborsa) - Nuova seduta in rialzo per Tenaris , colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, con il mercato che digerisce i risultati positivi e nuove indicazioni dagli analisti.



Mediobanca ha migliorato la raccomandazione da "Neutral" a "Outperform", con nuovo target price a 31 euro per azione, parlando di un salto di qualità nelle prospettive di crescita. La banca d'affari prevede un ulteriore, significativo incremento dell'EBITDA trimestrale nel quarto trimestre e nel primo semestre del 2027, con gli Stati Uniti che rappresenteranno probabilmente il principale motore di crescita: l'aumento dei prezzi (in crescita del 6% a ottobre e di oltre il 20% da inizio anno) si tradurrà gradualmente in un beneficio sui margini, che si sommerà a volumi solidi.



Bank of America , che ha confermato raccomandazione "Buy" e target price a 30 euro per azione, sottolinea che Tenaris ha registrato risultati nel terzo trimestre 2026 nettamente superiori alle attese (al netto o meno di componenti una tantum), ma l'aspetto ancora più rilevante è l'indicazione di un ulteriore miglioramento nel quarto trimestre 2026 e nei periodi successivi. Durante la conference call è emerso che, nel quarto trimestre 2026, si prevede un incremento dei ricavi su base trimestrale (Q/Q) vicino al 10%, con un margine EBITDA intorno al 25%.



Equita , che ha un target price di 29 euro, afferma che le indicazioni positive sul quarto trimestre, insieme al recente rafforzamento del Pipe Logix (+6% MoM ad ottobre e +25% YTD), supportano il momentum operativo di Tenaris con un run-rate sostenuto di ingresso al 2027. Anche la valutazione non è particolarmente demanding, con il titolo che tratta a circa 7x EV/EBITDA e 12x P/E 2027E, rispetto a 16,5x P/E di SLB . La banca d'affari conferma tuttavia il rating "Hold", alla luce della volatilità dei prezzi delle commodity, che riduce la confidenza sull'evoluzione degli investimenti downstream nel 2027/28.



Tenaris si attesta a 26,23 euro, con un aumento dell'1,67%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26,47 e successiva a 27,17. Supporto a 25,77.

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