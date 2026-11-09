Alphabet valuta l'emissione di obbligazioni in Asia

La società madre di Google ora punta a Hong Kong e Singapore

(Teleborsa) - Alphabet ha in corso discussioni in merito alla possibilità di emettere le sue prime obbligazioni denominate in dollari di Hong Kong e di Singapore. L'operazione metterebbe alla prova l'interesse degli investitori in Asia nei confronti del settore dell'intelligenza artificiale.



Secondo alcune fonti raggiunte da Bloomberg, la società madre di Google ha avviato colloqui con banche e investitori per un'emissione obbligazionaria che potrebbe concretizzarsi già questo mese. L'obiettivo è raccogliere l'equivalente di 1-1,5 miliardi di dollari in dollari di Hong Kong e circa 1,5 miliardi di dollari in dollari di Singapore, destinando i proventi a finalità aziendali generali.



Gli hyperscaler hanno sempre più fame di finanziamenti



I grandi operatori tecnologici globali, i cosiddetti hyperscaler, stanno ampliando la ricerca di finanziamenti tramite debito verso mercati finora inesplorati, nel tentativo di reperire ulteriore liquidità per i progetti legati all'IA. Ad agosto, Alphabet ha emesso le sue prime obbligazioni in dollari australiani; nel corso dell'anno, ha inoltre collocato titoli denominati in franchi svizzeri, sterline britanniche, dollari canadesi e yen giapponesi.



Questa potenziale operazione giunge in un momento in cui gli investitori temono un maggiore controllo sui progetti legati all'IA, anche alla luce dei risultati ottenuti dai Democratici nelle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Gli spread creditizi di alcuni emittenti tecnologici si sono ampliati, accelerando un riprezzamento già in atto sul mercato globale del debito, dove la corsa all'indebitamento – alimentata dal boom dell'IA – ha spinto al rialzo i rendimenti.



(Foto: Pawel Czerwinski su Unsplash)

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