Banco BPM lancia un’offerta di riacquisto di obbligazioni perpetue e una nuova emissione AT1 in euro

Punta a ottimizzare la gestione del capitale della banca, offrendo agli investitori la possibilità di reinvestire i proventi del riacquisto nei nuovi titoli obbligazionari

(Teleborsa) - Banco BPM ha annunciato in data odierna una offerta di riacquisto in contanti di tutto o parte del proprio prestito obbligazionario perpetuo “€300.000.000 7,000% Additional Tier 1 Notes” e il lancio di una nuova emissione di un titolo obbligazionario perpetuo di tipo Additional Tier 1 a tasso fisso reset denominato in Euro.



L’Offerta, spiega una nota, che viene effettuata contemporaneamente all’emissione dei Nuovi Titoli (New Notes Offering), è in linea con la gestione proattiva da parte dell'Emittente del proprio capitale. In aggiunta, l’Offerta offre liquidità agli investitori che vi aderiranno e al contempo fornisce ai medesimi l’opportunità di reinvestire i fondi nei Nuovi Titoli.







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