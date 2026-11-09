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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 6/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 6/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Apprezzabile rialzo per l'indice nipponico, in guadagno dell'1,31% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Nikkei 225, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 56.678,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 61.860,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 54.698,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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