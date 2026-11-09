Anima, raccolta di risparmio gestito (ex ramo I) negativa per 250 milioni a ottobre

(Teleborsa) - Anima Holding , gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha registrato una raccolta di risparmio gestito (ex deleghe assicurative ramo I) negativa per 250 milioni di euro a ottobre 2026. Le masse in gestione totali sono pari a 205,2 miliardi di euro (206,7 miliardi includendo le masse amministrate).



"Il mese di ottobre segna una battuta di arresto nella raccolta, pur restando soddisfacenti gli indicatori qualitativi della propensione all’investimento" – ha commentato Saverio Perissinotto, amministratore delegato di Anima Holding – "per contro, registriamo un a positiva performance sui fondi obbligazionari che di recente aveva no risentito della risalita dei tassi".









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