Attacchi hacker a frigoriferi, Francia apre inchiesta: ipotesi mano dell'Iran

(Teleborsa) - La magistratura francese ha aperto un'inchiesta sul capo del gruppo iraniano Shahid Kaveh, cioè l'unità cyber dei pasdaran, sospettando che sia dietro gli attacchi informatici che il mese scorso hanno messo fuori uso frigoriferi e congelatori dei supermercati in tutto il Paese. Lo ha annunciato la procuratrice di Parigi Laure Beccuau.



Attacchi hacker a frigoriferi, Francia apre inchiesta



"È stata aperta un'indagine giudiziaria contro il capo del gruppo iraniano Shahid Kaveh - afferma la magistrata - un'unità offensiva informatica affiliata al Centro elettronico e cibernetico del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc-Cec), contro i suoi due vice e contro qualsiasi altro individuo che possa essere identificato". "I servizi francesi sono in grado di attribuire l'attacco, sferrato nella notte tra l'11 e il 12 ottobre contro diverse centinaia di supermercati e i loro sistemi di refrigerazione, al centro cibernetico del Corpo delle Guardie della Rivoluzione della Repubblica Islamica dell'Iran", riferisce una fonte vicina al dossier, citata dal Figaro.



c'è Iran dietro?



Sempre secondo il quotidiano transalpino, la sezione J3 della Procura di Parigi, specializzata nella lotta alla criminalità informatica, ha avviato indagini sul caso.



Anche altri Paesi europei, tra cui Italia, Regno Unito, Germania e Portogallo. hanno subito attacchi informatici ai danni di impianti di refrigerazione o alla catena del freddo.



Il punto in Italia



Smentito, intanto, il presunto attacco hacker alla Dia. Allo stato non è avvenuto alcun attacco hacker al sito della Dia, precisano fonti vicine al dossier, spiegando che secondo le verifiche effettuate finora è avvenuta solo un'acquisizione del sito internet della Direzione investigativa antimafia, quindi sono coinvolti solo dati pubblici e nessun dato protetto è stato esfiltrato.



La riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica di domani per un esame dei rischi connessi agli attacchi informatici ed alla minaccia cyber "è stata convocata, è bene sottolinearlo, non come un qualche cosa che sottolinei un'emergenza in atto", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, stamani a Diamante (Cosenza) per l'inaugurazione di un Commissariato di Polizia.

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