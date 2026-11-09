Possibile attacco hacker alla DIA, in corso verifiche

Piantedosi: "Non è in atto una emergenza"

(Teleborsa) - Serie di verifiche in corso alla Direzione investigativa antimafia su un possibile attacco hacker che avrebbe interessato la struttura.

Al momento, tecnici al lavoro e nessuna conferma che ci sia stata una compromissione dei sistemi e una sottrazione di documenti.



Possibile attacco hacker alla DIA



Secondo alcuni utenti sui social, sul darkweb sarebbe infatti in vendita un archivio di oltre 220 megabyte di informazioni che sarebbe stato sottratto dai database dell'organismo che si occupa di indagini sulla criminalità organizzata. A venderle sarebbe un utente con lo pseudonimo 'weykofa'. Nei circa 300 file, sempre secondo quanto circola sui social, ci sarebbero le informazioni relative ad oltre una ventina di gruppi della criminalità organizzata, atti d'indagine, statistiche interne, dati sul personale, documenti finanziari, corrispondenza con Europol e l'Ue.



Piantedosi: "Non è in atto una emergenza"



La riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica di domani per un esame dei rischi connessi agli attacchi informatici ed alla minaccia cyber "è stata convocata, è bene sottolinearlo, non come un qualche cosa che sottolinei un'emergenza in atto", ha detto intanto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, stamani a Diamante (Cosenza) per l'inaugurazione di un Commissariato di Polizia.



"Faremo delle valutazioni - ha aggiunto - su eventuali ricadute sulla sicurezza pubblica che stanno avendo questi episodi"

Condividi

```