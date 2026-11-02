Attacco hacker ai frigoriferi dei supermercati europei: freezer fino a 50 gradi in almeno sei Paesi

Cibo buttato, si ipotizza una replica dell'attacco francese del 12 ottobre

(Teleborsa) - Un attacco informatico ai sistemi di refrigerazione ha colpito nella notte decine di supermercati in mezza Europa, con temperature nei frigoriferi e nei freezer salite fino a 50 gradi e negozi costretti a buttare il cibo. Sembra la replica dell'attacco francese del 12 ottobre, quando gli aggressori sembrano aver manipolato a distanza i meccanismi di sbrinamento dei frigoriferi Danfoss, facendoli surriscaldare.



I supermercati colpiti



Secondo i media locali, i casi riguardano Belgio, Lussemburgo, Svezia, Irlanda, Paesi Bassi, Finlandia ed Estonia. Sono colpiti Ahold Delhaize e Colruyt in Belgio, ICA e Coop in Svezia, oltre ad almeno un punto vendita Ikea. In Irlanda il grossista Musgrave ha riferito di sistemi interessati in 13 negozi SuperValu. Carrefour ha indicato 15 negozi su 700 in Belgio, nessun ipermercato; Coop 7 su 800 in Svezia, con una situazione "contenuta e sotto controllo"; Spar circa cinque negozi in Belgio.



Nessuna rivendicazione



L'attacco è avvenuto alle 2, ma è stato notato solo ore dopo. Nessuno ha rivendicato l'attacco. Il commissario Ue Christophe Hansen ha parlato di "un tentativo deliberato di interrompere la nostra filiera alimentare: un avvertimento da prendere sul serio". La Commissione sta usando la rete Eu-Cyclone per coordinarsi.

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