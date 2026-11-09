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Londra 6-nov
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Borsa: Grande giornata per Tokyo (+1,75%)

Il Nikkei 225 esordisce a 58.440,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Grande giornata per Tokyo (+1,75%)
Protagonista il principale indice azionario giapponese, in forte rialzo dell'1,75%, a quota 58.440,22 in apertura.
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