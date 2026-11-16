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Dow Jones 13-nov
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Londra 11:47
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Borsa: Male Tokyo, in discesa -1,57% alle 03:50

Il Nikkei 225 tratta a 60.182,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Tokyo, in discesa -1,57% alle 03:50
Tokyo perde terreno e riporta un -1,57% alle 03:50, scambiando a 60.182,5 punti.
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