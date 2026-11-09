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Borsa: Ottima performance per il Dow Jones, in rialzo del 2,15%

Il Dow Jones termina a 52.390,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per il Dow Jones, in rialzo del 2,15%
Brilla l'indice dei colossi di Wall Street, in aumento del 2,15%, chiude a 52.390,11 punti.
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