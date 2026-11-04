Milano 17:35
51.031 +2,18%
Nasdaq 21:52
28.406 +0,80%
Dow Jones 21:52
53.366 +3,05%
Londra 17:35
10.829 +1,79%
Francoforte 17:35
26.438 +2,22%

Borsa: Ottima performance per il Dow Jones, in rialzo del 3,03%

Il Dow Jones termina a 53.357,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per il Dow Jones, in rialzo del 3,03%
Brilla l'indice dei colossi di Wall Street, in aumento del 3,03%, chiude a 53.357,19 punti.
Condividi
```