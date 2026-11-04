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/ Borsa: Giornata euforica per il Dow Jones, in forte rialzo dell'1,20%
Borsa: Giornata euforica per il Dow Jones, in forte rialzo dell'1,20%
L'indice dei colossi USA esordisce a 52.410,23 punti
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04 novembre 2026 - 15.33
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Ottima performance per il Dow Jones, che tratta in guadagno dell'1,20%, a quota 52.410,23 in apertura.
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