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Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo del 3,40%

Il Nasdaq-100 termina a 27.907,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo del 3,40%
Brilla l'indice tecnologico di Wall Street, in aumento del 3,40%, chiude a 27.907,62 punti.
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