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Borsa: Su di giri Milano, in forte rialzo dell'1,98% alle 13:00
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09 novembre 2026 - 13.00
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Milano mostra una performance dell'1,98% alle 13:00 e tratta a 51.045,53 punti.
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