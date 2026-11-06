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Borsa: Pessimo inizio per Milano in calo (dell'1,68%)
Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 49.658,95 punti
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Finanza
06 novembre 2026 - 09.02
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In forte ribasso il principale indice della Borsa di Milano che riporta una forte discesa dell'1,68% a quota 49.658,95 in apertura.
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