Milano 9-nov
51.400 +2,69%
Nasdaq 9-nov
27.908 +3,40%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 9-nov
10.783 +1,02%
Francoforte 9-nov
26.267 +1,73%

Cambi: euro a 0,8345 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8345 sterline alle 15:41
Euro a 0,8345 sulla sterlina inglese alle 15:41.
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