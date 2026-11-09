CNH, Fiom: timori su cessione Construction

(Teleborsa) - La Fiom-Cgil di Torino
esprime i propri timori circa la cessione, da parte di CNH
, del 70% del business Construction Equipment
alla giapponese Kobelco. Il sindacato chiede rassicurazioni immediate sul futuro occupazionale dei circa 200 impiegati torinesi
che potrebbero risentire dell'operazione.
"La notizia diffusa oggi riguardo la cessione di CNH Construction a un gruppo giapponese rappresenta l'ennesimo, preoccupante segnale di disimpegno industriale da parte della holding Exor", affermano Edi Lazzi, segretario generale della Fiom-Cgil Torino
, e Ugo Bolognesi, responsabile Fiom Torino per CNH
. Secondo i rappresentanti sindacali, "Dopo la vendita di Iveco
, assistiamo a un'ulteriore cessione di asset strategici per il nostro Paese, con forti incertezze che rischiano di ricadere interamente sui lavoratori".
Le preoccupazioni della Fiom si inseriscono in un contesto già segnato dalla perdita della produzione di macchine movimento terra
precedentemente assemblate nello stabilimento di San Mauro
, successivamente convertito in hub logistico per Iveco. "Adesso non vorremmo perdere anche i 200 impiegati che dovrebbero essere interessati alla cessione a Kobelco".
Per questo motivo, la Fiom-Cgil Torino e le rappresentanze sindacali aziendali di CNH annunciano un'immediata iniziativa
nei confronti dell'azienda per ottenere rassicurazioni
sul fronte occupazionale e maggiore chiarezza sulle prospettive dei lavoratori interessati dall'operazione.