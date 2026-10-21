Iveco, Damiano Cretarola nuovo CFO al posto di Anna Tanganelli

(Teleborsa) - Iveco Group ha annunciato che Damiano Cretarola assumerà il ruolo di Chief Financial Officer (CFO) a partire dal 2 novembre 2026, succedendo ad Anna Tanganelli, che ricopre la posizione di CFO dal dicembre 2023. Cretarola entrerà a far parte del Senior Leadership Team (SLT) e riporterà direttamente a Olof Persson, CEO di Iveco Group.



Cretarola fa parte di Iveco Group fin dalla sua costituzione nel 2022 e vi ha sempre ricoperto ruoli di responsabilità, più recentemente quello di Senior Vice President, Planning & Controlling. Ha intrapreso il proprio percorso professionale all'interno del Gruppo nel 2004 e da allora ha ricoperto diversi incarichi apicali nell'area Finance, tra cui posizioni di Chief Financial Officer a livello regionale e di business in CNH Global e CNH Industrial.



"Sono davvero lieto di dare il benvenuto a Damiano nel ruolo di CFO - ha commentato il CEO Olof Persson - Questa nomina riflette non solo il contributo fondamentale che Damiano ha fornito guidando la nostra organizzazione finanziaria durante periodi di cambiamento significativo, ma anche la sua profonda conoscenza del business di Iveco Group, delle sue dinamiche finanziarie e delle sue priorità strategiche. Guardo con grande fiducia alla prosecuzione della nostra collaborazione, potendo contare sul suo prezioso apporto come membro del nostro Senior Leadership Team".

Condividi

```