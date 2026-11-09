CNH cede il 70% delle macchine movimento terra a Kobelco e incassa 700 milioni di dollari

Il gruppo diventa un player puro dell'agricoltura

(Teleborsa) - CNH Industrial ha firmato un accordo definitivo con Kobelco Construction Machinery, controllata al 100% da Kobe Steel , per creare una joint venture che gestirà il suo business Construction Equipment. Kobelco ne sarà l'azionista di maggioranza.



L'operazione valuta la divisione costruzioni di CNH a un enterprise value di 1 miliardo di dollari. CNH incasserà 700 milioni di dollari in contanti per il 70% del business, soggetti ai consueti aggiustamenti per debito netto, capitale circolante e altre voci. Manterrà inoltre una partecipazione del 30% nella joint venture. Il gruppo intende usare i proventi netti per ridurre il debito e rafforzare il bilancio. L'operazione dovrebbe avere un effetto positivo sui margini di CNH.



Con questa cessione CNH diventa un operatore "pure-play" nelle macchine agricole, nella tecnologia e nei servizi per l'agricoltura, in linea con la strategia "Path to 2030". È l'ultima tappa di una trasformazione iniziata con l'acquisizione di Raven Industries nel 2021 e proseguita con lo spin-off di Iveco Group nel 2022. CNH continuerà a operare con i marchi Case IH, New Holland, STEYR e CNH Tech, inclusa la piattaforma di agricoltura di precisione Raven. CNH Capital resterà nel gruppo e continuerà a offrire servizi finanziari anche ai clienti e ai concessionari della JV.



La joint venture sarà composta da due società. Riunirà i marchi CASE Construction, Eurocomach e New Holland Construction con le competenze di Kobelco negli escavatori idraulici, nelle gru e nelle soluzioni digitali per il cantiere, come la tecnologia di controllo remoto K-DIVE. Humayun Chishti, oggi presidente del segmento Construction di CNH, dovrebbe guidare la JV come CEO dopo il closing. I concessionari agricoli di CNH continueranno ad avere accesso alle macchine da costruzione fornite dalla joint venture.



"Questa operazione fa avanzare in modo significativo la semplificazione del portafoglio di CNH e rafforza il nostro focus sull'agricoltura», ha commentato la presidente Suzanne Heywood. Per l'amministratore delegato Gerrit Marx, Kobelco è il partner giusto nel lungo periodo, mentre il settore agricolo si avvia verso la ripresa.



Il closing è atteso entro la fine del 2027, subordinato alle autorizzazioni regolamentari e alle consuete condizioni. CNH pubblicherà più tardi, in un comunicato separato, i risultati del terzo trimestre 2026.

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