ColtivaItalia: meno dipendenza dall’estero e più risorse al Sud

(Teleborsa) - Rafforzare le filiere agroalimentari nazionali, sostenere il reddito degli agricoltori e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Sono questi gli obiettivi del piano ColtivaItalia, al centro dell’intervento del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ospite del programma "Uno Mattina" su Rai 1.



"Abbiamo necessità di garantire la libertà ai nostri cittadini di consumare quello che vogliono, di trasformare e produrre nel campo alimentare quello che ritengono più opportuno. Per farlo servono materie prime e i nostri agricoltori, allevatori e pescatori sono fondamentali", ha dichiarato il ministro, sottolineando l’importanza degli investimenti per rafforzare le filiere di approvvigionamento, ancora fortemente dipendenti dall’estero.



Una particolare attenzione sarà riservata al Mezzogiorno: secondo quanto annunciato da Lollobrigida, infatti, l’80% delle risorse del piano ColtivaItalia sarà destinato al Sud. Una scelta che punta a sostenere il rilancio del settore agricolo nelle aree maggiormente colpite dalla riduzione del numero delle aziende. "In Europa negli ultimi trent’anni oltre il 30% delle aziende agricole sono state chiuse, in Italia, in alcune zone del Sud abbiamo superato il 40%. In questi anni abbiamo invertito la tendenza ma non è sufficiente. Bisogna investire per rafforzare questo settore", ha spiegato il ministro.



Tra le priorità del piano figurano anche la ricerca, il miglioramento delle condizioni di produzione e il rafforzamento dei controlli. L’obiettivo è garantire maggiore competitività alle imprese agricole italiane, che devono sostenere costi di produzione più elevati rispetto a quelli di molti Paesi terzi. "Bisogna garantire reddito agli agricoltori e per farlo bisogna investire sulla ricerca", ha ribadito Lollobrigida, evidenziando la necessità di regole e controlli capaci di assicurare condizioni di concorrenza più eque e impedire che le produzioni nazionali siano penalizzate dalle importazioni provenienti da Paesi che non rispettano gli stessi standard.



Il rafforzamento delle filiere produttive e la tutela del reddito agricolo rappresentano, dunque, strumenti essenziali per costruire un sistema agroalimentare più autonomo e resiliente. Un percorso che parte da una posizione già significativa dell’agricoltura italiana: dal 2024 il Paese è al primo posto in Europa per valore aggiunto agricolo e ha raggiunto il record di 72,6 miliardi di euro di esportazioni agroalimentari.



"Oggi l’Italia è leader ma non basta. Dobbiamo dare riscontro al mondo agricolo. Dobbiamo garantire equità e reddito ai nostri agricoltori", ha concluso il ministro.





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