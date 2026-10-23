PAC, Lollobrigida: "recuperati 10 miliardi, agricoltori avranno più risorse"

grazie a Giorgia Meloni

(Teleborsa) - "Sono oltre 700.000 le aziende e imprese agricole italiane che prendono i soldi della PAC, facendo le domande attraverso AGEA. Quest'anno hanno ricevuto i fondi prima rispetto agli anni passati. Una PAC che abbiamo difeso in Europa. C'era stato un taglio della Commissione del 22%, meno 9 miliardi per l'Italia. Grazie a Giorgia Meloni abbiamo recuperato 10 miliardi, un miliardo in più rispetto ai 9 tagliati, e gli agricoltori italiani avranno più risorse anche rispetto al passato." Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, a Radio Anch'io.



Con ColtivaItalia oltre un miliardo per il settore” - “Abbiamo aumentato i controlli, abbiamo approvato la legge di tutela del sistema agroalimentare che ha permesso in questi mesi, dopo anni di inerzia dal punto di vista normativo, di avere sanzioni adeguate che impediscono l'ingresso di prodotti che non rispondono ai canoni dei nostri produttori, che hanno dei costi più elevati".



"Interverremo adesso con un intervento strutturale mai visto in queste dimensioni in Italia che è il ColtivaItalia. Oltre un miliardo di euro per il settore agricolo, olivicolo, settore delle carni rosse, fondo della sovranità alimentare per aiutare le filiere in difficoltà", ha concluso il Ministro.

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