Coltivaitalia, Lollobrigida: stanzia oltre 1 miliardo per agricoltura, un primato

(Teleborsa) - Il Governo Meloni ha stanziato oltre 1 miliardo di euro a favore dell'agricoltura "per rafforzare le filiere produttive nazionali, sostenere i comparti in difficoltà e favorire il ricambio generazionale". Lo ha ricordato ai microfoni di RTL102.5 il Ministro Francesco Lollobrigida, facendo cenno al decreto Coltivaitalia, giunto in queste ora all'approvazione definitiva del Senato.



Il provvedimento - ha ricordato il Ministro - destina risorse a settori come quello dell'olio d'oliva, delle carni rosse e alle filiere entrate in crisi.



"Il nostro è il governo che nella storia della Repubblica ha investito più risorse nel settore agricolo e nel settore della pesca", ha spiegato Lollobrigida, citando gli oltre 150 milioni di euro messi a disposizione dei giovani che vogliono intraprendere l'attività agricola ma non dispongono delle risorse o della terra necessarie per partire.



"È il più grande intervento della storia repubblicana sul settore agricolo", ha sottolineato il titolare del Masaf, spiegando che l'obiettivo è offrire risposte non soltanto alle esigenze del presente, ma anche creare le condizioni strutturali per rafforzare un settore fondamentale per la sicurezza alimentare e per la tutela del territorio.



(Foto: Joao Marcelo on Unsplash)

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