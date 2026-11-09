Ecofin, via libera alla clausola nazionale per l'Italia. Giorgetti: "Battaglia italiana"

Fino allo 0,6% del Pil in più per difesa ed energia. Ok Ue alle regole Iva sull'e-commerce

(Teleborsa) - Il Consiglio Ecofin ha dato il via libera all'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia (Nec) per l'Italia, per le misure su energia e difesa. La maggiore flessibilità permetterà di aumentare la spesa fino allo 0,6% del Pil in ciascuno degli anni 2027 e 2028, con lo 0,3% per la difesa e lo 0,3% per la sicurezza energetica, secondo quanto previsto dalla manovra. Nella richiesta presentata l'11 settembre il governo ha indicato un aumento complessivo della spesa per la difesa fino a 0,9 punti di Pil entro fine 2028, rispetto a un livello dell'1,3% nel 2024, sostanzialmente stabile fino al 2026.



Secondo il documento approvato dai ministri, l'incremento riguarderà nuovi programmi pluriennali di investimento e maggiori spese correnti, comprese quelle per il personale militare e i costi operativi; potranno beneficiarne anche gli acquisti finanziati con i prestiti europei Safe, e per la difesa la flessibilità potrà estendersi oltre il 2028 per le consegne di equipaggiamenti acquistati con contratti firmati entro quella data, nel rispetto del tetto complessivo.



Sul fronte energetico il governo ha presentato un primo elenco di interventi: elettrificazione delle abitazioni, efficienza energetica di edifici pubblici e privati (scuole, università, strutture sanitarie), fotovoltaico, incentivi alla decarbonizzazione, ferrovie, trasporto pubblico e mobilità urbana sostenibile, rinnovabili, accumuli, flessibilità della rete e biocarburanti. Le singole misure dovranno essere verificate dalla Commissione, che ne valuterà ammissibilità e impatto sui conti.



Giorgetti



"Salutiamo con soddisfazione l'approvazione della Raccomandazione: la clausola di salvaguardia nazionale ci consente di rafforzare le capacità di difesa e la sicurezza energetica, nel rispetto del percorso di spesa netta raccomandato e salvaguardando al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche", ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti all'Ecofin. "Proprio l'inserimento dell'energia nella Nec lo rivendichiamo con forza e orgoglio. È stata una battaglia italiana che sarà utile a tutti i Paesi europei che vorranno avvalersene." Sulle misure energetiche, ha spiegato, ci sono state "approfondite interlocuzioni con la Commissione". "L'attuazione sarà un aspetto cruciale: la Commissione dovrà valutare, ex post, l'effettiva spesa sostenuta per le singole misure. Sono certo che gli interventi intrapresi rispetteranno i criteri di ammissibilità." L'Italia fornirà aggiornamenti semestrali.



Eurogruppo



Il presidente Kyriakos Pierrakakis ha detto che "l'incertezza è diventata la nuova normalità": negli ultimi dieci giorni il Brent è salito vicino a 118 dollari ed è poi sceso a 94 per le speranze di una soluzione diplomatica, "mentre la situazione nello Stretto di Hormuz è rimasta in larga parte invariata". Il gas europeo resta "circa tre volte" sopra i livelli prebellici e l'inflazione nell'area euro ha raggiunto il 4% a ottobre, con quella di fondo finora stabile. "Il sostegno deve essere mirato e temporaneo." Sulla difesa, la clausola dà flessibilità fino al 2028, "ma dobbiamo anche adattare gradualmente i bilanci". Sulla Bce, ha sottolineato che le nomine dei successori della presidente Christine Lagarde e di Isabel Schnabel (in uscita il 4 gennaio) e Philip Lane (in scadenza a fine maggio), potrebbero essere esaminate insieme dai leader.



Iva sull'e-commerce



Il Consiglio ha approvato nuove regole per semplificare la riscossione dell'Iva sulle vendite online. Lo sportello unico per le importazioni (Ioss), oggi limitato ai pacchi sotto 150 euro, sarà esteso a tutte le merci e ai beni stoccati in magazzini doganali Ue da operatori extra-Ue. Dal lancio dell'hub doganale europeo, il 1° luglio 2028, le piattaforme extra-Ue saranno considerate fornitrici ai fini Iva per tutti i beni venduti e dovranno riscuotere e versare l'imposta. "È l'ultimo tassello della revisione del quadro doganale Ue", ha dichiarato il ministro irlandese delle Finanze, Simon Harris.

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