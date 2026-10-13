Difesa, SAFE: via libera Commissione Ue a piano Italia per 8 miliardi

(Teleborsa) - Semaforo verde della Commissione europea al piano Safe per l'Italia. Lo confermano fonti Ue senza precisare l'ammontare totale della cifra che sarà erogata ma che, secondo la richiesta di Roma, dovrebbe superare gli 8 miliardi.



SAFE: via libera Commissione Ue a piano Italia



L'approvazione, ha detto il portavoce della Commissione europea per la Difesa, Thomas Regnier, "è molto importante sia per noi sia per l'Italia, considerato il ruolo che l'industria italiana della difesa sta svolgendo in Europa e per l'Europa". "Il Consiglio deve approvare la nostra versione aggiornata del piano Safe italiano, e successivamente procederemo con la firma dell'accordo di prestito, così da poter erogare un primo 15% al governo italiano", ha detto il portavoce indicando gli step per arrivare all'erogazione dei fondi.



Per 8 miliardi



In una primo tempo. l’Italia poteva accedere a un prestito Safe massimo di 14,9 miliardi di euro, ma tra agosto e settembre, ha ridotto la richiesta effettiva a circa 8 miliardi



Cos'è SAFE



Acronimo di Security Action for Europe, Safe è lo strumento europeo pensato per mettere a disposizione dei Paesi membri fino a 150 miliardi di euro complessivi sotto forma di prestiti a lungo termine per investimenti nella difesa.







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