Francoforte: brillante l'andamento di DEUTZ
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il costruttore di motori, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,70%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il MDAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo scenario tecnico di DEUTZ mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 9,37 Euro con area di resistenza individuata a quota 9,56. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 9,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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