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Francoforte: giornata depressa per Fresenius Medical Care

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Fresenius Medical Care
Retrocede la compagnia attiva nel settore farmaceutico, con un ribasso del 2,63%.
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