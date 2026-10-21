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Francoforte: movimento negativo per Fresenius Medical Care

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Fresenius Medical Care
Composto ribasso per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, in flessione dell'1,98% sui valori precedenti.
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