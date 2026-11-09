Francoforte: in calo Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che presenta una flessione del 2,63% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresenius Medical Care evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di apparecchi per la dialisi rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Fresenius Medical Care rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 41,49 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 40,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 42,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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