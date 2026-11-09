Il Festival We Rise by Lifting Others con Marinella Senatore al via a Venezia

Sabato 14 e domenica 15 alla Casa di The Human Safety Net dibattiti sul potere dell’arte partecipata e laboratori di movimento somatico e body sound

(Teleborsa) - La Casa di The Human Safety Net, hub di cultura e inclusione sociale situato presso le Procuratie di Piazza San Marco a Venezia, presenta il festival We Rise by Lifting Others, ideato in collaborazione con l'artista Marinella Senatore, per mettere in luce il potenziale dell’arte come strumento di espressione e trasformazione collettiva.



Due giornate di incontri e laboratori per sperimentare il potere dell’arte di generare connessioni e rafforzare il senso di comunità. Il pubblico diventa protagonista del processo creativo attraverso pratiche di movimento somatico, body percussion, ascolto e interazione, in cui il corpo diventa uno strumento di conoscenza e relazione, capace di mettere in dialogo persone con esperienze culturali, generazionali e sociali differenti.



Il festival si inserisce nell’ambito di We Rise by Lifting Others, la mostra site specific di Marinella Senatore, visitabile nell’Art Studio della Casa di The Human Safety Net fino al 22 marzo 2027. Il progetto espositivo è il risultato di un percorso di co-creazione condotto dall’artista tra dicembre 2025 e gennaio 2026 con alcune famiglie a rischio di esclusione sociale, accompagnate da The Human Safety Net e dalle sue ONG partner a Varsavia, Mestre e Palermo. Attraverso laboratori di scrittura, racconto e movimento, le loro esperienze hanno preso forma in un progetto espositivo che comprende una luminaria alta circa quattro metri e sei arazzi in cui parole, desideri e memorie individuali confluiscono in una narrazione condivisa.



"Crediamo che l’arte abbia la capacità di liberare il potenziale delle persone, creando spazi in cui esprimersi, incontrarsi e immaginare insieme nuove possibilità. Questo Festival rappresenta un ulteriore e significativo capitolo del percorso espositivo e partecipativo sviluppato con Marinella Senatore, avviato lo scorso anno attraverso il coinvolgimento delle nostre famiglie vulnerabili e culminato nella mostra ospitata nel nostro Art Studio", spiega Alexia Boro, Direttrice delle Procuratie, La Casa di The Human Safety Net.



"We Rise by Lifting Others nasce dall’incontro tra esperienze e saperi differenti. Con il festival questo percorso si apre a nuove persone e possibilità di apprendimento reciproco. Nei workshop, le pratiche somatiche e la body sound permettono di apprendere attraverso il corpo e la relazione con gli altri. Ciascuno può condividere ciò che sa e contribuire allo sviluppo del processo. Mi interessa creare le

condizioni perché le differenze entrino in dialogo e le persone riconoscano la propria capacità di agire insieme", afferma Marinella Senatore.



Il programma del festival



Il programma prende il via sabato 14 novembre con il talk Arte partecipata e impatto sociale, un dialogo tra Marinella Senatore e Pier Luigi Sacco, tra i maggiori esperti di economia della cultura a livello internazionale, dedicato al ruolo dell’arte e della cultura nella costruzione di comunità e nella generazione di impatto sociale.



Nel pomeriggio di sabato 14 novembre e nella mattinata di domenica 15 novembre, l’auditorium della Casa si trasformerà in uno spazio di sperimentazione e creazione collettiva con due workshop di movimento somatico e body percussion guidati dall’artista, che coinvolgeranno fino a 150 partecipanti su prenotazione.



I laboratori si ispirano alle metodologie sviluppate dall’artista attraverso The School of Narrative Dance, la piattaforma educativa nomade, gratuita e non gerarchica fondata da Marinella Senatore nel 2012, che considera ciascun partecipante portatore di esperienze, memorie e competenze da condividere.



(Foto: Mazen Jannoun)

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