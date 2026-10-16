The Human Safety Net: al via il nuovo Public Programme

(Teleborsa) - Con l’autunno riparte la stagione di appuntamenti della Casa di The Human Safety Net, nelle Procuratie di Piazza San Marco a Venezia. La Fondazione di Generali promuove cultura, innovazione sociale e inclusione attraverso esperienze dedicate allo sviluppo del potenziale personale.



Il Public Programme propone eventi gratuiti su prenotazione, tra laboratori, festival, attività per famiglie e momenti di confronto, per favorire la partecipazione e la crescita individuale e collettiva.



Il programma si ispira alla mostra interattiva A World of Potential, affiancata dall’esposizione temporanea We Rise by Lifting Others di Marinella Senatore, dedicata alla partecipazione e alla collaborazione.



"Una comunità è forte quando valorizza il contributo di ciascuno e crea occasioni di incontro, apprendimento e partecipazione. Con il nuovo Public Programme vogliamo offrire esperienze concrete che aiutino le persone a mettere in gioco i propri punti di forza e a costruire nuove relazioni", afferma Alexia Boro, direttrice della Casa di The Human Safety Net.



Più che un calendario di eventi, il Public Programme è un invito a prendere parte a una comunità aperta e inclusiva. La Casa aspira a essere un luogo in cui persone di età, provenienze ed esperienze diverse possano incontrarsi, sentirsi accolte e contribuire insieme al benessere collettivo.



In questa prospettiva, A World of Potential e il Public Programme costituiscono un'unica esperienza: la mostra aiuta a riconoscere il potenziale presente in ciascuno di noi, le attività della Casa offrono l'opportunità di trasformarlo in azione.



Marinella Senatore: Festival We Rise by Lifting Others



Sabato 14 e domenica 15 novembre 2026 la Casa ospita il Festival We Rise by Lifting Others, dedicato all'arte partecipata e ideato con Marinella Senatore. L'iniziativa promuove inclusione e coesione sociale, in continuità con la mostra nata dai laboratori realizzati con famiglie accompagnate dalla Fondazione e dalle ONG partner a Varsavia, Mestre e Palermo.



Il programma si apre sabato 14 novembre alle 10.30 con il talk Arte partecipata e impatto sociale, in cui Senatore dialogherà con l'esperto di economia della cultura Pier Luigi Sacco. Sabato pomeriggio e domenica mattina sono previsti due workshop di movimento somatico e body percussion, guidati dall'artista e aperti a 150 partecipanti su prenotazione.



Per bambini e famiglie



La Casa propone laboratori ed eventi per favorire il tempo di qualità in famiglia e una genitorialità consapevole, in collaborazione con Centro Studi Barchetta Blu, Kid Pass e Baba Jaga.



Ogni domenica del mese ha il suo appuntamento: la prima con Storie collettive, laboratori di collage con l’artista cilena Gabriela Bacigalupo, sostituiti in primavera da laboratori di musica e movimento per genitori e bambini da 0 a 1 anno a cura di Baba Jaga; la seconda con la novità Nati per la Musica, un programma che promuove l’esperienza musicale condivisa in famiglia fin dalla prima infanzia, come strumento per favorire lo sviluppo cognitivo, linguistico, emotivo e relazionale dei bambini e rafforzare il legame con i genitori; la terza con Nati per Leggere, letture ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni; la quarta con QUELLILÀ – Letture in diverse lingue del mondo, in cui volontari di diversi Paesi leggono ai bambini dai 4 agli 11 anni libri illustrati nella propria lingua madre.



Tra i percorsi articolati in più incontri, il Percorso Perseveranza, a cura di Baba Jaga con la partecipazione di diversi psicologi e pedagogisti, offre a genitori ed educatori uno spazio di ascolto e confronto per riflettere sulle relazioni con i bambini, scoprire nuovi strumenti educativi e affrontare le sfide quotidiane con maggiore consapevolezza; Take your time offre ai genitori, mentre i bambini giocano nella stanza accanto, yoga con Julia Curtis, mindfulness con Lucia Babina, movimento consapevole con Paolo Scarpa e arteterapia con Elisa Brumat; il Percorso Prospettiva propone con Kid Pass laboratori di teatro per bambini dai 6 agli 11 anni, mentre Centro Studi Barchetta Blu cura laboratori per la fascia 0-6 anni.



Non mancano i grandi eventi, realizzati in collaborazione con Kid Pass: Halloween il 31 ottobre, Avventure tra le pagine l’8 novembre, La Casa della Curiosità a febbraio per il Carnevale, La Casa della Creatività e dell’Innovazione ad aprile per la Giornata mondiale della creatività e dell’innovazione e i Kid Pass Days a maggio per la Giornata internazionale delle famiglie.



Per tutti



Torna per la terza edizione MovieLab, la rassegna cinematografica curata dal sociologo Francesco Della Puppa, docente dell'Università Ca' Foscari Venezia. Il ciclo Visioni che trasformano. Gli sguardi del possibile affronta temi come marginalità, identità, migrazioni, lavoro e crescita attraverso film e documentari seguiti da incontri con registi, autori e studiosi. Le proiezioni sono in programma dal 16 dicembre 2026 al 21 aprile 2027.



Riparte anche Values in Music, con concerti mensili dei giovani musicisti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, dal repertorio barocco al jazz. Il primo appuntamento è fissato al 13 dicembre alle 11.30.



Prosegue Veneziani per scelta, il ciclo dedicato a chi ha scelto di vivere e lavorare a Venezia, contribuendo alla città con il proprio talento e la propria creatività.



La letteratura trova spazio in Values in Letters, con presentazioni di libri in auditorium, e ReadingLab, incontri con autrici e autori negli spazi di co-working.



Gli Innovation Lab propongono laboratori di cittadinanza partecipata, tra cui il ciclo Piazze sul Futuro, parte del programma Ecosistema Futuro di ASviS. I Future Lab, condotti da Mario Cusmai, promuovono invece l'alfabetizzazione ai futuri. Il primo appuntamento, il 1° dicembre, è rivolto ai docenti che aderiscono a RVS – Rendere Visibile il Sapere e all'ecosistema futuro di ASviS.



Per le scuole



Per le scuole, dall'infanzia alla secondaria di secondo grado, la Casa propone Coltivare Futuri, un programma di laboratori ed eventi ispirati ad A World of Potential. Attraverso gioco, arte, narrazione e progettazione collaborativa, le attività affrontano il potenziale personale e collettivo, la Futures Literacy, la sostenibilità e le competenze trasversali.

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