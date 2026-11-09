Il grande cinema viaggia con Italo e 01 Distribution

La partnership promuove i film più attesi nelle sale e si avvantaggia della catena Stardust

(Teleborsa) - Italo rinnova il suo impegno per il cinema, accompagnando i viaggiatori verso nuove uscite nelle sale italiane, grazie alla collaborazione fra Italo RedCarpet e 01 Distribution, realizzata attraverso QMI, un progetto che unisce viaggio e intrattenimento coinvolgendo i viaggiatori in c iniziative dedicate.



La partnership si sviluppa attraverso una strategia di comunicazione integrata, che sfrutta canali digitali e gli spazi a bordo dei treni Italo, per dare visibilità alle uscite in sala e stimolare la curiosità degli spettatori.



Dal 2 al 15 novembre i viaggiatori Italo possono partecipare al concorso dedicato a Il rumore delle cose, il nuovo film di Paolo Genovese, in arrivo nelle sale il 12 novembre e distribuito da 01 Distribution, con Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e con la partecipazione di Claudio Santamaria. Una produzione LOTUS PRODUCTION, una società LEONE FILM GROUP , con RAI CINEMA in associazione con VICE PICTURES; produttore associato di Vice Pictures Leonardo Maria Del Vecchio; prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone.



Attraverso Italo RedCarpet, la piattaforma realizzata in collaborazione con QMI, sarà possibile vincere Buoni Cinema Stardust. I voucher messi in palio dalla partnership sono validi presso il circuito Stardust, la più estesa rete di cinema gestita da QMI con oltre 540 sale e 2300 schermi distribuiti su tutto il territorio nazionale.



La campagna coinvolge tutti i canali di comunicazione di Italo (sito, newsletter e social), con contenuti e spazi dedicati a bordo treno, tra schermi e magazine Italo. Una presenza coordinata che valorizza il film nei diversi momenti dell’esperienza di viaggio e rafforza il legame tra cinema, cultura e mobilità.





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