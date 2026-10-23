Milano 17:02
48.255 -0,27%
Nasdaq 17:02
29.117 +0,55%
Dow Jones 17:02
52.321 -1,04%
Londra 17:02
10.657 -0,63%
Francoforte 17:02
25.113 -1,02%

‘Non Oggi’, alla Festa del Cinema di Roma arriva il cortometraggio di Sergio Castellitto

Torna alla pagina dei Video
Si chiama ‘Non Oggi’, il cortometraggio d’autore presentato alla Festa del Cinema di Roma, diretto e interpretato da Sergio Castellitto e prodotto da Dude, in collaborazione con Philip Morris Italia.

In un futuro non troppo lontano, nel giorno del suo 77° compleanno, Carlo viene accompagnato dalla nipote Lulù al ‘Museo dei ricordi smarriti’, un luogo che espone oggetti quotidiani del passato che scatenano in Carlo vividi flashback della sua giovinezza e che gli ricordano il suo amore per Luisa.

“Più passa il tempo, più accumuliamo ricordi e meno di occupiamo del futuro. - ha spiegato Sergio Castellitto - Mi ha colpito l’idea di raccontare questo tema attraverso la storia semplice. Carlo si arrabbia, si emoziona, ricorda le scelte, gli errori, gli odori, i baci. Ed è questo che mi ha colpito di questo progetto: usare il cinema per parlare del rapporto tra memoria e futuro, per suggerire che un’altra possibilità può esistere”.

‘Non Oggi’, con un approccio un pò fuori dall’ordinario, racconta un futuro possibile e una trasformazione che riguarda l’intera società. Attraverso il linguaggio del cinema Philip Morris Italia vuole offrire al Paese un nuovo punto di vista: la possibilità concreta di superare le sigarette tradizionali entro il 2035.

Questo progetto, secondo Pasquale Frega, Presidente e AD di Philip Morris Italia, e il contributo che “vogliamo offrire alla società italiana per interrogarsi su un quesito: ‘eliminare le sigarette è possibile?’ Raggiungere questo obiettivo entro il 2035 richiede il contributo di tutti gli attori coinvolti, incluse le istituzioni, la comunità scientifica e la società civile. La mia aspirazione è fare dell’Italia il primo grande Paese al mondo ad aver superato le sigarette tradizionali”

Il progetto vuole proporre una prospettiva sul futuro che invita a guardare diversamente il presente e si inserisce in un percorso sociale e culturale più ampio, nato dalla convinzione che per superare le sigarette tradizionali sia necessario portare oltre i confini dell’industria e del dibattito regolatorio.
Condividi
"
Altri Video
```