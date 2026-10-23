‘Non Oggi’, alla Festa del Cinema di Roma arriva il cortometraggio di Sergio Castellitto





(Teleborsa) - Si chiama ‘, il cortometraggio d’autore presentato alla Festa del Cinema di Roma, diretto e interpretato dae prodotto da Dude, in collaborazione conIn un futuro non troppo lontano, nel giorno del suo 77° compleanno, Carlo viene accompagnato dalla nipote Lulù al ‘Museo dei ricordi smarriti’, un luogo che espone oggetti quotidiani del passato che scatenano in Carlo vividi flashback della sua giovinezza e che gli ricordano il suo amore per Luisa.“Più passa il tempo, più accumuliamo ricordi e meno di occupiamo del futuro. - ha spiegato- Mi ha colpito l’idea di raccontare questo tema attraverso la storia semplice. Carlo si arrabbia, si emoziona, ricorda le scelte, gli errori, gli odori, i baci. Ed è questo che mi ha colpito di questo progetto: usare il cinema per parlare del rapporto tra memoria e futuro, per suggerire che un’altra possibilità può esistere”.‘Non Oggi’, con un approccio un pò fuori dall’ordinario, racconta un futuro possibile e una trasformazione che riguarda l’intera società. Attraverso il linguaggio del cinema Philip Morris Italia vuole offrire al Paese un nuovo punto di vista: la possibilità concreta di superare le sigarette tradizionaliQuesto progetto, secondo, Presidente e AD di Philip Morris Italia, e il contributo che “vogliamo offrire alla società italiana per interrogarsi su un quesito: ‘eliminare le sigarette è possibile?’ Raggiungere questo obiettivo entro il 2035 richiede il contributo di tutti gli attori coinvolti, incluse le istituzioni, la comunità scientifica e la società civile. La mia aspirazione è fare dell’Italia il primo grande Paese al mondo ad aver superato le sigarette tradizionali”Il progetto vuole proporre una prospettiva sul futuro che invita a guardare diversamente il presente e si inserisce in un percorso sociale e culturale più ampio, nato dalla convinzione che per superare le sigarette tradizionali sia necessario portare oltre i confini dell’industria e del dibattito regolatorio.